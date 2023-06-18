الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

فوز 7 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

في منافسة بين أبناء المهن الواحدة أسدل الستار عن انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء التي جرت أمس السبت في 4 مقرات انتخاببة، وهي الطور وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر، وأسفرت نتائج الانتخابات  عن فوز 7 مرشحين من أصل 13 مرشح منهم 6 مرشحين من  قائمة معا نرتقي ومرشح واحد من القائمة المنافسة بعد تعثر مرشح قائمة “ معا نرتقي ” عادل النجار ، وتصدر المركز الأول من حيث عدد الاصوات حنا رمسيس عازر وشهرته أسامه فضة مرشح مدينة دهب وحصل علي 252 صوتا .

بينما حصل سليمان جمعه مبارك علي 249 صوتا، و الدكتور حاتم ابوصير علي علي 234 صوتا ، وجاء في المركز الرابع محمد ربيع وحصل علي 231 صوت.

كما حصل المرشح مصطفي واصل علي 227 صوت ، وحصل محمد عبده حامد علي 222 صوتا، أما سابع المرشحين الذين حظوا بثقة التجار فهو محمد عبدالله وحصل علي 211 صوتا .


وكان الإقبال الأكبر من التجار بمدينة شرم الشيخ تلاها مدينة الطور، ثم دهب ورأس سدر .


وتعهد الفائزين بانهم سيبذلون قصاري جهدهم للارتقاء بالتجارة والتجار ليستفيد المواطن وقدموا الشكر لمنافسيهم وتمنوا لهم التوفيق في المرات القادمة
 

جدير بالذكر ان الاقبال كان ضعيفا لم يصل ل 4 % من عدد التجار بالمحافظة.

الجريدة الورقية