فوز 7 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

في منافسة بين أبناء المهن الواحدة أسدل الستار عن انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء التي جرت أمس السبت في 4 مقرات انتخاببة، وهي الطور وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 7 مرشحين من أصل 13 مرشح منهم 6 مرشحين من قائمة معا نرتقي ومرشح واحد من القائمة المنافسة بعد تعثر مرشح قائمة “ معا نرتقي ” عادل النجار ، وتصدر المركز الأول من حيث عدد الاصوات حنا رمسيس عازر وشهرته أسامه فضة مرشح مدينة دهب وحصل علي 252 صوتا .

بينما حصل سليمان جمعه مبارك علي 249 صوتا، و الدكتور حاتم ابوصير علي علي 234 صوتا ، وجاء في المركز الرابع محمد ربيع وحصل علي 231 صوت.

كما حصل المرشح مصطفي واصل علي 227 صوت ، وحصل محمد عبده حامد علي 222 صوتا، أما سابع المرشحين الذين حظوا بثقة التجار فهو محمد عبدالله وحصل علي 211 صوتا .



وكان الإقبال الأكبر من التجار بمدينة شرم الشيخ تلاها مدينة الطور، ثم دهب ورأس سدر .



وتعهد الفائزين بانهم سيبذلون قصاري جهدهم للارتقاء بالتجارة والتجار ليستفيد المواطن وقدموا الشكر لمنافسيهم وتمنوا لهم التوفيق في المرات القادمة



جدير بالذكر ان الاقبال كان ضعيفا لم يصل ل 4 % من عدد التجار بالمحافظة.