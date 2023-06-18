بوسي تلمع في عالم الموضة بفستان مرصع بحبات الألماس وسعره خيالي

خضعت الفنانة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الإنستجرام.

بوسي

بوسي

بوسي تلمع في عالم الموضة بفستان مرصع بحبات الألماس سعره خيالي

خطفت بوسي الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما "بنفسجي" متوسط الطول من خامة السكوين اللامعة مزين بريش طبيعي في الأكمام، وكان فستانا بأكمام طويلة واسعة ويكشف عن ساقها، من Nervi Donna، وسعره 66 ألف جنيه مصري، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس تزيد من فخامة إطلالتها.

بوسي

بوسي

بوسي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت بوسي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية درجات البنفسجي وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه، مع خبيرة التجميل دينا الكاشف.

بوسي

بوسي

بوسي الميلاد والنشأة

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .

بوسي

بوسي

آخر أعمال المطربة بوسي

من ناحية آخرى، يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها في مسلسل الديفا، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق، كما أن تتبلور أحداث المسلسل في إطار من التشويق حول الديفا ريما وتجسدها سيرين عبد النور التي خفتت أضواء الشهرة من حولها وأصبح وجودها يقتصر على ظهورها بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تنضم لعضوية لجنة تحكيم لبرنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، ومن ثم تجري الأحداث.