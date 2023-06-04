بوسي شلبي تدعو لزوجها الراحل محمود عبدالعزيز بذكرى ميلاده

حرصت المذيعة بوسى شلبى، على إحياء ذكرى ميلاد زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث شاركت جمهورها فيديو عبر حسابها على إنستجرام، من أمام قبره وعلقت قائلة: شاركوني الدعاء هدية له في يوم ميلاده.

وكان حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذي ترك لجمهوره إرثًا فنيًا كبيرًا.

محمود عبد العزيز

حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "4 يونيو وزى كل سنة فى يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دى بقى حفيدتك بتبوس إيدك وتقولك كل سنة وحضرتك طيب".

محمد محمود عبد العزيز ووالده وزوجته وابنته

وأضاف، "بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى جوايا أحاسيس وكلام من كترهم مش عارف أعبر عنهم، بس انا متأكد إنك كالعادة حاسس بيا وفاهمنى وعارف اللى جوايا من غير ما افتح بوقى".

وكان كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز تفاصيل مشاركته في مسلسل حضرة العمدة الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وقال "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء: "كنت أريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية".

وأضاف: "لو عملت شخصية تقليدية تعيش بشكل تقليدي لن يتذكرني أحد ولن أقدم أي شيء جديد أو أخاطب قضية أو أسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

بوسي شلبي

وأشار محمد محمود عبد العزيز إلى أن شخصيته في المسلسل عبارة عن شخص غلبان ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم ومش لاقي مكان وكان حابب انه يتشاف فوجد ضالته في الدقن.

ما زال الهجوم على مسلسلات رمضان مستمرًا قبل عرضها في القنوات الفضائية، إذ تصدر اسم الفنان محمد محمود عبدالعزيز تريند تويتر، بعد ظهوره بلوك مختلف ومثير للجدل لشخصيته الجديدة في مسلسل "حضرة العمدة" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2023، مما جعله في مرمى انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد محمود عبدالعزيز في أزمة بسبب حضرة العمدة:

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على النجم محمد ممود عبد العزيز، بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسل "حضرة العمدة"، إذ ظهر بلحية طويلة وعلى رأسه تبدو علامة الصلاة واضحة، ويجسد شخصية تدعى «حافظ»، وهو الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النيران عليه وتجسيده للدين الإسلامي بشكل سيء.

قال أحد رواد مواقع تويتر: "شخصية الملتحى ده هيطلع فى كل العبر ومتجوز على مراته وبياكل مال اليتيم ونصاب، وكفاية إن إبراهيم عيسى هو المؤلف".

حضرة العمدة

حضرة العمدة

برومو مسلسل حضرة العمدة يثير فضول المتابعين:

أثار برومو مسلسل حضرة العمدة فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين، إذ ظهرت روبي في بداية البرومو الدعائي قائلة: "وهى العُمدية دي حاجة مهمة، أنا صفية الفارس"، ليرد الفنان أحمد رزق: "الكل لازم يعرف الأدوار وإن أحنا اللي بنوزع الورق".

ولكن الأمر الذي لفت انتباه المتابعين هو ظهور الفنانة وفاء عامر في مشهد أثناء استقلالها سيارة وتحمل السلاح، إذ خرجت من نافذة السيارة قائلة: "خلعتلكم راسي يا ولاد الكلب"، كما ظهر الفنان أحمد راتب قائلًا: "هنمد إيدينا بالسلام مسلموش هنسلم عليهم بالسلاح".

أبطال مسلسل حضرة العمدة:

مسلسل حضرة العمدة يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.