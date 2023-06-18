التموين يضبط ١٥٣ طن قمح محلي بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضروكيل وزارة التموين بالبحيرة ، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف - مديرعام التجارة الداخلية بمديرية تموين بالبحيرة ، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزي شبراخيت وكفر الدوار أسفرت عن ضبط ١٥٣ طن قمح، تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لجهات التسويق المعتمدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما أكدت الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إستمرار توريد محصول القمح مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

إجمالي ما تم توريده من القمح شون وصوامع البحيرة

أشارت بلبع أن إجمالي ما تم توريده حتى الأن لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ ٣٩٠ ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣ ، وبلغت نسبة التوريد ٨٦ ٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ ٣٠٢٤١٥ فدان، وذلك من خلال ٣٨ مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ ٦١٩ طن .

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ ٤٥٣ ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .