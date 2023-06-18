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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

محمد بكري يشارك بـ "الاضطراب النفسي" فى معرض الكتاب 2024

الكاتب محمود بكري
الكاتب محمود بكري

يشارك الكاتب محمد بكري، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بكتابه الجديد "الاضطراب النفسي"، وذلك خلال الدورة 55.

محمد بكري بكتاب جديد في معرض الكتاب

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ظاهرة معرض القاهرة الدولى للكتاب

وأكد محمد بكري، أن الاضطراب النفسي هو نمط سيكولوجي أو سلوكي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد ولا يعد جزءًا من النمو الطبيعي للمهارات العقلية أو الثقافة.

محمود بكري

وأضاف “بكري”، قد تغيرت أساليب إدراك وفهم حالات الصحة النفسية على مر الأزمان وعبر الثقافات، وما زالت هناك اختلافات في تصنيف الاضطرابات النفسية وتعريفها وتقييمها، ذلك على الرغم من أن المعايير الإرشادية القياسية مقبولة على نطاق واسع.

       
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من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، اختيار دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فى نسخته الـ 55.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، فى ختام فعاليات الدورة الـ54، التى حلت عليها مملكة الأردن الهاشمية ضيف شرف.

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