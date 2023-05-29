زيني سفرتك وقدمي سلمون تكا مسالا

حتوى سمك السلمون عل فوائد عديدة تفيد صحة الجسم وتعزز المناعة وتقى من العديد من الأمراض، مما يدفع الأمهات الي تحضير أغلب الوجبات الرئسية به.

ونعرض لك في السطور التالية أبرز فوائد صحية لسمك السلمون التى تتمثل في ما يأتي:

1. يحتوي على الأحماض الدهنية الجيدة

السلمون هو أحد أفضل المصادر الغنية بأوميجا 3 (Omega-3) من نوع حمض ادوكوساهيكسانويك وحمض الأيكوسابنتينويك الضروريان للجسم، بحيث لا يستطيع الجسم إنتاج هذه الأحماض بذاته، لذلك لا بد من استهلاكها بكميات كافية.

ينتج من هذه الأحماض فوائد صحية لسمك السلمون متعددة، حيث من فوائد هذين الحمضين الآتي:

التقليل من الالتهابات.

المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.

الوقاية من أمراض القلب، وخفض ضغط الدم، وتحسين وظيفة خلايا الجسم والشرايين.

المحافظة على صحة العظام، والتقليل من الإصابة بهشاشتها.

تحسين وظائف الدماغ المختلفة، فتعمل الأحماض على تحسين الذاكرة، والمساعدة في الوقاية من مرض الزهايمر.

2. يحتوي على البروتينات

سمك السلمون غني بالبروتين، وهي من المغذيات الأساسية التي يجب أن يُحصل عليها يوميًا من النظام الغذائي، إذ يلعب عددًا من الأدوار الهامة في الجسم، ومنها:

المساعدة على الشفاء بعد الإصابة.

الحماية من هشاشة العظام.

الحفاظ على كتلة العضلات خلال فقدان الوزن.

3. غني بمعدن السيلينيوم

فوائد صحية لسمك السلمون أحدها احتوائه على معدن السيلينيوم، وهو معدن موجود في التربة وبعض الأطعمة، يحتاجه جسمك للتمتع بصحة جيدة.

بالرغم من أن الجسم قد يحتاج إلى كمية قليلة من السلينيوم إلا أنه يتوجب الحصول على ما يكفي منه في النظام الغذائي.

يقدم عنصر السيلينيوم العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها الآتي:

زيادة المناعة الذاتية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية.

المساهمة في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

المساعدة في حماية صحة العظام.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير بخطوات سهلة سالمون تكا مسالا.

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- السلمون : شريحة

- بهارات المسالا الهندية : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

حضري مقلاة غير لاصقة على النار، وضعي الزيت النباتي.

اقلي شريحة سمك السلمون لمدة دقيقتين لكل جانب.

أثناء القلي تبلي شريحة السالمون ببهارات المسالا، والملح، والفلفل الأسود.

اطهي السمك مع التتبيلة لمدة 5 دقائق.

اسكبي السالمون في طبق التقديم بجانب شرائح من الخضار الطازجة، أو طبق من الأرز المطبوخ.