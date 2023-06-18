عاجل
سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة الحوار الوطني.. محمود فوزي: المجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية كنوع من الرقابة الشعبية خطوات الحصول على تأشيرة استكشاف العمل في الإمارات صديق رونالدو ينتقل إلى الهلال السعودي
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. اللواء عادل لبيب: هناك ثغرات كثيرة تتعلق بقانون المحليات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق إن هناك ثغرات كثيرة تتعلق  بقانون المحليات، ولا بد من معالجتها من خلال الحوار الوطني.

و طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال  جلسة اجتماع المحليات بالحوار الوطني، باستكمال الحوار المجتمعي حول القانون و الاستماع لكافة الاراء بخصوص القانون.

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ، على ضرورة إصدار القانون و وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالمرشحين للمجالس المحلية .

الجريدة الورقية