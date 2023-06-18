الحوار الوطني.. اللواء عادل لبيب: هناك ثغرات كثيرة تتعلق بقانون المحليات

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق إن هناك ثغرات كثيرة تتعلق بقانون المحليات، ولا بد من معالجتها من خلال الحوار الوطني.

و طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال جلسة اجتماع المحليات بالحوار الوطني، باستكمال الحوار المجتمعي حول القانون و الاستماع لكافة الاراء بخصوص القانون.

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ، على ضرورة إصدار القانون و وضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالمرشحين للمجالس المحلية .