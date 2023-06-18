أغانى وثنائيات أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الصغير
تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد .
موعد حفلات الأوبرات العالمية على المسرح الصغير
يقام الحفلان على المسرح الصغير فى الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 22 ، 23 يونيو على المسرح الصغير .
يضم البرنامج مجموعة من الأغاني والثنائيات التى تضمنتها اشهر الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها زواج ڤيجارو - هكذا يفعلن جميعا - الناي السحري - دون چيوفاني لـ موتسارت ، شمشون ودليلة لـ سان صانس ، توسكا لـ بوتشيني ، ماكبث - الحفل التنكري لـ ڤيردي ، كارمن لـ بيزيه ، حلاق اشبيليه لـ روسيني ، فاوست لـ جاوند ، الارملة الطروب لـ ليهار .. اداء ايمان مصطفي ، وليد كريم ، جولي فيظي ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، الهامي امين ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، ليلي ابراهيم ، نورستا المرغني ، ابراهيم ناجي ، برهان الدين فاروق ، اسامة جمال ، ميريتا عماد ، نور اشرف واحمد الشيمي .
جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .