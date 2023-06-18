محافظ قنا يعتمد تنسيق الشهادة الاعدادية ويحدد الحد الأدنى للثانوية العامة

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، تنسيق الشهادة الاعدادية للطلاب الناجحين والمنقولون إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، كما كرم المحافظ، سائق شاحنة وقود أبعد سيارة مشتعلة عن محطة تفريغ.

محافظ قنا يعتمد تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 250 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، وذلك طبقا للائحة المنظمة كل مدرسة.

وأضاف أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، و دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2023 م.

وبيّن محافظ قنا، أن طلاب فصول الخدمات فيتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، كما يراعى كثافة الفصول ، طبقا للقرار الوزارى رقم (357) لستة 2018م.

وأور أن تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 190 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 150 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

واستكمل المحافظ، أن تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، بينما جاء تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 145 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

وأشار إلى أن تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد ادنى 233 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات ) نظام الثلاث سنوات و 200 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات و 180 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات و240 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات، بينما جاء تنسيق المدارس الثانوية الزراعية ( بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة، و تنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة.

ولفت المحافظ، إلى أن المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات تقبل جميع الادارات التعليمية بنفس تنسيق المدارس ذات الثلاث سنوات.







تكريم سائق شاحنة وقود

فى سياق ذي صلة، كرم محافظ قنا ، المواطن فتحي كمال عباس بطل حادث حريق محطة وقود المعنا ، وذلك بعدما قام بقيادة سيارة نقل المواد البترولية وإبعادها عن محطة الوقود فور اشتعال النار بها ، مما ساهم في تقليل حجم الخسائر وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة من كارثة محتملة.

قال المحافظ، إن المواطن فتحي قام بعمل بطولي من خلال إبعاد خطر السيارة المحترقة عن محطة الوقود وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة ، معربا عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للمواطن على شجاعته ، مؤكدا أن الوطن دائما ما يفخر بابناءه ومواقفهم المشرفة .

وأضاف ا أن تكريم مثل هذه النماذج المشرفة ، وتسليط الضوء عليها ، يسهم في إبراز دورهم في المجتمع ، وترسيخ مواقفهم في الأذهان ، ليكونوا قدوة يُحتذي بها داخل المجتمع.

وشكر المواطن فتحي كمال شكره المحافظ علي هذه اللفتة الطيبة ، مؤكدا أن ما قام به هو واجب إنساني واجتماعي ، وينبغي عل كل مواطن ان يقوم بمثل هذه المواقف الشهمة والفدائية حال تعرضه لها ، وهي طبيعة لدي الشعب المصري عموما .