محافظ قنا يُتابع مستجدات مشروع التنمية الحضارية

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملًا متعدد الجوانب.

محافظ قنا: تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى

وأضاف محافظ قنا أن المشروع يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع منسقي مشروع حيّنا، لبحث آخر المستجدات بالمشروع وتقييم الأعمال التي تم الوصول إليها حتي الآن، وذلك بمنطقتي الحميدات والمعنى التابعتين لمركز قنا.

مناطق تنفيذ المشروع

وبيّن أن مشروع "حيّنا" للتنمية الحضارية المتكامل، والمنفذ بمنطقتيّ الحميدات والمعنا ، سيعمل على توفير آلية مناسبة لإعادة ترتيب وإدارة الأراضى على النحو الذى يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، وتستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعي فى تلك المناطق.

تعاون بين قنا وبرنامج الأمم المتحدة

ولفت إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الوقت والجهد، كما وجه الشكر لفريق العمل والاستشاريين القائمين علي مشروع حيينا لتعاونهم وجهودهم وخبرتهم العالية في خلق حوار مجتمعي وسلاستهم في التعامل مع المواطن.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباولو فاجيوثي استشاري تقييم مشروع حيينا، ومحمد قناوي منسق المشروع، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد أبوالمجد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوي عبدالرحمن منسق مشروع حينا بمحافظة قنا.