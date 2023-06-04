محافظ قنا يستقبل 75 مواطنًا بمكتبه لبحث شكاواهم

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة والسكان فيما يتعلق بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين من خلال التعاون التام بين جميع المستشفيات و توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال المحافظ، إن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم الخدمة الطبية، مشيدا بأداء القطاع الطبي في المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة في المراكز المتقدمة في قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وعقد المحافظ، بالديوان العام، اليوم الأحد، لمتابعه الوضع الطبي بالمحافظة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مديريه الصحة والمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة و الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كليه الطب جامعه جنوب الوادي، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاج منصور مدير عام المستشفيات الجامعية.

المسؤلون بالديوان العام يفحصون 75 شكوي

فى سياق ذي صلة، استأنف المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على ايجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، و ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث استقبل المحافظ، بمكتبه ٧٥ مواطنا ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها علي الفور لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه المحافظ ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .