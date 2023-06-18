رانيا يوسف تظهر ببطن مسطحة ومكياج ترابي في أحدث جلسة تصوير

تحرص الفنانة رانيا يوسف على إبهار جمهورها بالظهور بإستايلات مختلفة وجذابة، تتماشى مع شكل جسدها وقوامها الممشوق، وشاركت رانيا متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ببعض اللقطات مع أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي إعتمدت فيه تقنية الأبيض والأسود فقط، أي خاليه من الألوان.

الفنانة رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف بجمبسوت جذاب، وكان بصيحة الكب، ومصنوع من قماش الستان الناعم، شكل الكورسية، مما جعلها أكثر رشاقة وبطن مسطح، ونسقت معه بليزر طويل نفس اللون؛ ليعطي لوك جذاب لإطلالتها.

وتزينت رانيا يوسف بأقراط دائرية كبيرة الحجم ومزينة بكورتين من المعدن مختلفتي الحجم.

الفنانة رانيا يوسف

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رانيا يوسف تصفيفة شعر بسيطة؛ لتسلط الضوء على جمال ملامحها، فتركت خصلات شعرها السوداء تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم، وثبتت قصتها على أحد الجانبين خلف الأذن.

ووضعت رانيا يوسف مكياجًا ناعمًا، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، بالإضافة للهايلايتر ناحية الأنف، كما اختارت ملمع شفاه باللون النود الفاتح.

رانيا يوسف تندم على زيجاتها المتعددة

والجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف قد شاركت أثناء حوارها في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة Mbc1، في فقرة "ماذا لو" عاد بك الزمن للوراء ممكن تغيري شيء حدث، فأجابت قائلة:" طبعا متجوزش تاني ولا تالت مرة لأنها كانت تجربة سيئة، يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت، طليقي السابق أحنا أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعب مع ظروف حياتي، ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس ".

وتابعت حديثها على سؤال ما هو الشيء الذي تتمنى رانيا يوسف تغييره في شخصيتها علقت: "حسن النية والتبذير"، وعن أمنياتها قالت:"بناتي يخلصوا تعليمهم ويشتغلوا يوقفوا على رجليهم، والستر وأن ربنا يرزقني وربنا يكفينا شر المرض".

رانيا يوسف: برجع من شغلي الفجر.. وأحتاج لزوج يتفهم طبيعة عملي

وفي إحدى تصريحاتها السابقة قالت رانيا يوسف، إن أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التى تتمتع بها، بسبب مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن، موضحة: "برجع يوميًا لمنزلي في تمام الساعة الـ5 الفجر من الشغل، وأحيًانا أعمل لمدة ٣ أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة أنها كانت تبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي.