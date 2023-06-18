ضبط ‏70440 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏70440مخالفة مرورية متنوعة.

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يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (70440) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(18662) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(860) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(33) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فقد تم تحرير(243) مخالفةل لمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

ففي فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (243) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الإيقاع بمُنقب عن الآثار في القاهرة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المُشار إليهاوأمكن ضبط (مالك الورشة ، و 3أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية").. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها ، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 1,5 × 1,5متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب) ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وبمواجهتهم أيدوا ذلك.

وقامت السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها من أجل الوصول لمُجتمع أكثر أماناً.