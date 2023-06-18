محمد حليم : علاقتي بنادي القناة انتهت بنهاية تعاقدي

كشف محمد حليم المدير الفني لفريق القناة عن موقفه مع الفريق في الموسم القادم، وقال محمد حليم أن علاقته انتهت بنادي القناة بنهاية الموسم حيث انتهاء تعاقده مع النادي متمنيا التوفيق لنادي القناة فيما هو قادم بدوري المحترفين مشيرا إلي أنه يسعى لخوض تجربة جديده بعد قضاء سنة و8 شهور في قيادة القناة.



واضاف حليم .. استفدت الكثير من تجربتي مع القناة احد الأندية العريقة بمصر ولديه إدارة قوية تعمل على أعلى مستوي ولاعبين أكفاء.

وقال حليم .. اشتغلنا على تحقيق أحد الهدفين الصعود للدوري الممتاز ولكن لم نوفق ونجحنا في التأهل لدوري المحترفين بعد منافسة شرسة مع أندية كبيرة في مجموعة القاهرة.

تصدر المجموعة ..

وقال محمد حليم أن نامي القناة انهي الدور الاول متصدر القمة بالمجموعة الثانية ولكن في الدور الثاني حدث بعض التراجع وذلك بسبب عدم الدعم بلاعبين بشكل جيد خلال انتقالات يناير.احمد كمون

وشدد حليم أن نامي القناة عمل من خلال ميزانيه جيدة ولكن بالمقارنه هناك فرق صرفت مبالغ باهظة ولم تتأهل لدوري المحترفين.

وتابع حليم .. طموحاتي الفترة المقبلة كبيرة وتلقين عرضين من فرق بدوري المحترفين وادرس العروض المقدمة بشكل جيد .