"المشورة الطبية وأهميتها للمقبلين على الزواج" ..ندوة بإعلام المحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى ،التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية صباح اليوم الأحد، تحت عنوان المشورة الطبية وأهميتها للمقبلين على الزواج، وذلك بمقر مجلس مدينة سمنود .



وحاضر بها الدكتوره سوسو ملوخية -مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بسمنود و سعيد المنسى -مدير اعلام تنظيم الأسرة بالإدارة .



و تناولت الندوة كيفية الاهتمام بصحة المرأة فى جميع مراحلها العمرية وهو ما يسمى الصحة الإنجابية ومنها الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج .



وأكدت ملوخية على ضرورة الاهتمام بالبنت فى مرحلة الطفولة الأولى من حيث التطعيمات و التغذية الصحية السليمة .

وأشارت إلى خطورة مرحلة المراهقة على البنت لذا يجب أن يهتم الأبوين بها من تغذية بدنية و صحة نفسية وغيرها.



وفى نفس السياق أكدت ملوخية أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج حتى نتجنب الأمراض الوراثية وكذلك يجب المتابعة بعد الزواج والحمل مع طبيب متخصص وذلك أثناء وبعد الولادة خاصة لتحديد وسيلة تنظيم الأسرة حتى يتم المباعدة بين الحمل والأخر حتى تستعيد الأم صحتها وتتفرغ لرعاية وليدها، وقد حضر اللقاء لفيف من العاملين بالمجلس والوحدات التابعة.