غلق كلي لكوبري محمد فهمي ومحور المشير المتجه لمدينة نصر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الغلق الكلى لكوبرى محمد على فهمى ومحور المشير أسفل كوبرى محمد على فهمى فى المتجه لمناطق مدينة نصر فقط، لإستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

ووجهت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، مشيرة إلى أنه تنفيذ تلك الأعمال ستكون ليلاً فقط، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/2023 ولمدة (ثلاثة ليالى)، إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

مما يستلزم إجراء تحويلة مرورية، وهي بالنسبة للمتجه لمناطق مدينة نصر، فانه يسلك المطلع إتجاه محور المشير محمد على فهمى ، فميدان الواحة والدوران والعودة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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