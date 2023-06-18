مُعاقبة مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حُكماً بمُعاقبة مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 50 جنيها، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 6075 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 905 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " أحمد س م" " 31 عاما، مزارع ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة سارقي حقائب السيدات للمحاكمة

وفي سياقٍ مُتصل، أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قد جدد في وقت سابق حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

وكانت النيابة العامة طلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.