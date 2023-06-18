تطعيمات الحج 2023 أبرزها لقاح الالتهابات الرئوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الحصول على التطعيمات قبل السفر لأداء مناسك الحج 2023، قائلة، عن تطعيمات الحجاج جميعها إجبارية.

واشترطت السلطات السعودية ضرورة حصول الحجاج على التطعيم قبل السفر للوقاية من الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

تطعيمات الحج

أنواع التطعميات التي يجب أن يحصل عليها الحج قبل السفر

التطعيمات الإجبارية

الحصول على لقاح كورونا

تطعيم الحجاج

التطعيمات ضد الحمى الشوكية

التطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من الإنفلونزا الموسمية خلال أداء مناسك الحج

تطعيم ضد الالتهابات الرئوية.

فقدان شهادة تطعيم لقاح كورونا

فى حالة فقدان شهادة تطعيم لقاح كورونا، سيتم الذهاب إلى مراكز استخراج شهادات تطعيم لقاح كورونا واستخراج بدل فاقد للشهادة ودفع رسوم بسيطة قد تصل إلى 100 جنيه.

مراكز تلقي لقاح كورونا

تطعيم الحجاج

ومن الممكن الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على لقح جونسون آند جونسون قبل السفر، وهو عبارة عن جرعة واحدة، واسترازنيكا ولقاح فايزر وغيرها من اللقاحات المخصصة للسفر، وسيتم الحصول على التطعيم واستخراج شهادة التطعيم.

لقاح فيروس كورونا

ويشمل لقاح فيروس كورونا جرعتين من اللقاح من الأنواع الآتية (موديرنا- فايزر- أسترازينيكا- سينوفارم- سينوفاك- سبوتنيك) لمن لم يتلق التطعيم سابقًا، أو جرعة من لقاح جونسون وذلك لمن لم يتلق جرعات سابقة، أو الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعات الابتدائية.

تطعيم الحجاج

تحصينات لأصحاب الأمراض المزمنة

يوصى بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية خصوصًا الحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات والمسنين والمصابين بأمراض غير سارية.

أماكن المستشفيات أو الوحدات الخاصة بالتطعيم

من الممكن الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والاطلاع على أقرب وحدة صحية أو مستشفى للذهاب إليها والحصول على التطعيم.