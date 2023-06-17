نصائح صحية لمرضى الحساسية أثناء أداء مناسك الحج

أصدرت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح صحية للحجاج من أصحاب مرضى الحساسية أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في الدليل الإرشادي لها، أن بعض المرضى يعاني حساسية زائدة تجاه بعض المواد الموجودة في البيئة، مثل الأدخنة والأتربة والأطعمة والمواد الكيميائية، وغيرها.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، الحجاج مرضى الحساسية، في حالة الحساسية الجلدية أو حساسية الأنف والعين، يمكن للحاج المريض أن يأخذ معه مضادات الحساسية المناسبة، وفق الإرشادات الطبية، ولا يوجد بشكل عام خطر على الحاج من أمراض الحساسية، إلا في حالات تفاقم حساسية الصد.

نصائح صحية لمرضى الحساسية

وأكدت على أنه في الحالات التي تكون فيها الحساسية ناجمة عن تناول أطعمة معينة، ويكون العلاج في هذه الحالة تجنب تناول ذلك الطعام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحساسية تصيب أي عضو في الجسم، حيث يمكن أن تصيب الجلد، وقد تصيب العين والأنف وتسمى حساسية الأنف والعين، كما قد تصيب الصدر.

وأردفت وزارة الصحة والسكان، أنه ربما يزداد ذلك خلال موسم الحج أو العمرة، وذلك بسبب الزحام والغبار والأتربة والحرارة وعوادم السيارات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 1503 حجاج، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 684 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 819 حالة في فنادق مكة المكرمة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 18 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا 3 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكداً المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.