نسرين البغدادي تطالب بربط الأجندة البحثية بالمشروع التنموية

قالت د. نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن مراكز البحوث الاجتماعية تختلف عن العلوم التطبيقية، وتمثل وظيفة تلك المراكز في كونها تقدم المشورة لصانع القرار لكونها تمثل حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار من معرفة رأي المواطن من خلال البحوث الميدانية ثم صياغتها في معالجات علمية، ومن ثم يجب ربط الأجندة البحثية بالمشروع التنموية لان ذلك سيجعل المواطن شريكا في تلك المشروعات ومن ثم من الممكن التطوير والتبديل وتجنب العديد من المشكلات التي تنتج عن عدم معرفته بتلك المشروعات.



جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.



وأضافت البغدادي ، أن ضرورة تعريف الوزارات بمراكز البحوث الوطنية ذات الصلة بعملها والاستعانة بها ونشر نتائج البحوث على الفاعلين الدوليين للوزارات لان ذلك سيعطي ثقة لهؤلاء الفاعلين بأنه سيعطي لهم الثقة في المشروعات التنموية ..وأيضا سيعطي الفرصة لتوسيع العلاقات الخارجية لتلك المؤسسات، وضرورة تأهيل القيادات لتلك المؤسسات اداريا ..لان الممارسة الاكاديمية تختلف عن الممارسة الإدارية، وضرورة النشر الالكتروني مع النشر الورقي.