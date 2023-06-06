"شارم اير" تستضيف بطلة العالم في الاسكواش "نوران جوهر"

استضافت احدى شركات الطيران المتخصصة في نشاط المشاهدة السياحية من الجو، نوران جوهر لاعبة المنتخب المصري للاسكواش، التي تصدرت التصنيف العالمي لمحترفات الاسكواش عقب تتويجها بلقب بطولة الجونة الدولية المفتوحة ، حيث استمتعت اللاعبة في الجولة السياحية الجوية بمناظر مصر الخلابة في البحر الأحمر والشعاب المرجانية.

وأكد كابتن طيار خالد رفعت الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تمت استضافة اللاعبة في رحلات جوية فوق منتجع الجونة بالغردقة، تشجيعًا للرياضة المصرية وتقديرًا لدورها في رفع اسم مصر عالمياً ، موضحاً أنه لابد من تشجيع النماذج الناجحة التي تضع مصر في مكانة دولية متميزة .

وقال أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة مشيرا الي أن اختيار اللاعبة للشركة لخوض تجربة الطيران السياحي ومعها الكأس يأتي من منطلق دور الشركة ومكانتها في الرحلات السياحية المتميزة والتي نالت ثقة لاعبة العالم الأولي في الاسكواش.

وأعربت اللاعبة نوران جوهر، عن سعادتها بالتتويج علي العالم والوصول الي الحلم الحقيقي.

وأشادت نوران ، بشركة "شارم اير " ووصفت السياحة الجوية بأنه فوق الخيال مشيرة أنها من أفضل الأشياء التي قامت بها في حياتها ،حيث أنها أول مرة تخوض هذه التجربة المتميزة والمختلفة ، موضحة أن هذا النوع من النشاط السياحي لابد من تشجيعه والترويج له بشكل كبير لكي يزيد النشاط السياحي بالجونة وغيرها من المناطق السياحية ، خصوصا أننا في حاجة لتنوع الأنشطة السياحية خلال هذه المرحلة .

وكان اتحاد الاسكواش قد أعلن مؤخرا اسم اللاعبة كمصنف أول علي العالم سيدات واللاعب علي فرج مصنف أول رجال.