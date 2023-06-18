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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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مشاركة العمل الأهلي أساس محاربة الفقر والجهل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة في التنمية المستدامة.

 وأكد - خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني -ضرورة أن يتم إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة ٧٥ بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية.

وأشار إلى أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم بأي دور على أرض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الأوضاع لم تستطع هذه الجمعيات ان تقدم ما يثبت عملها في العمل الأهلي.

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