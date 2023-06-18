غدًا.. وزارة العدل تنظم منتدى لإعادة الهيكلة وتشجيع الاستثمار

تنظم وزارة العدل بالشراكة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" انترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية غدا الاثنين وعلى مدار يومين المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وينعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدى يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك بحضور وزير العدل وعدد من الوزراء ومسىئولي البنك الدولي والخبراء الدوليين.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أدخلت على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري، تعديلات جوهرية تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مُناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، والأخذ بيد المتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزا للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

وتعد هذه التعديلات هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع.