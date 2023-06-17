أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم السبت الموافق 17/6/2023 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئه النيابة الإدارية وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم، مُشيراً إلى اضطلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهريّ في مُكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري، وحث سيادته الأعضاء الجُدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة، مؤكداً على دعم وزارة العدل ومُساندتها لهيئتهم الموقرة، ومُساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة، للمساهمة في رفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم رئيس هيئه النيابة الإدارية بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتحلي بالتقاليد القضائية العريقة في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.

وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات الوزارة والهيئة.