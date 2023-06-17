وزير العدل السنغالي: احتمالية إعادة محاكمة عثمان سونكو

كشف إسماعيل ماديور فال، وزير العدل السنغال، عن إحتمالية إعادة محاكمة عثمان سونكو الزعيم السنغالي، في قضية الاغتصاب والتهديد بالقتل التي حكمت عليها بمحكمة داكار بالسجن لمدة عامين.

وقال ماديور فال، إن يمكن إعادة محاكمته من قبل نفس الولاية القضائية أو حتى نفس التكوين، ويحدث ذلك في حالة الطعن في القرار من جانب سونكو ، مشيرًا إلى أن استحالة استئناف سونكو بصفته قيد التنفيذ.



وقال "بمجرد إبلاغه بالقرار ، يمكنه هو نفسه ، الشخص المدان ، تسليم نفسه أو يمكن لمكتب المدعي العام المسؤول عن تنفيذ القرار اعتقاله ونقله إلى السجن" ، مشيرًا إلى أن سونكو لديها ، من ذلك التاريخ ، 10 أيام للقبول بالإدانة أو للطعن فيها.

عاد حارس الأختام إلى أسباب عدم اعتقال زعيم الوطنيين الأفارقة في السنغال للعمل والأخلاق والأخوة (باستيف) رغم إدانته.

"القرار نفسه غير متاح بعد. في الجمارك والممارسات القضائية ، يحدث أن تصدر المحاكم قرارًا قضائيًا وتستغرق وقتًا لكتابة القرار بأكمله ، "قال حارس الأختام.

تجري صياغة القرار. وقال إن الأمر متروك للعدالة ، فهي مستقلة وتعمل وفق وتيرتها الخاصة "، مما يجعل الحكومة غير مؤهلة لأي سيطرة على القضاء.

لم يظهر عثمان سونكو في المحاكمة بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل معارضةً منه لموظف شاب في صالون تجميل في داكار.

ونفت المحكمة وقائع الاغتصاب في حكمها الصادر في 1 يونيو وحكمت عليه بعقوبة صارمة بتهمة "فساد الشباب".

اندلعت المظاهرات في 1 و 2 يونيو وأوقعت خسائر فادحة 16 قتيلا وفقا للحكومة ، 23 قتيلا وفقا لمنظمة العفو الدولية بينما أحصى حزب سونكو 26 ولوحظت أضرار مادية كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء السنغالي إلى أن "المظاهرات العنيفة التي لوحظت تعكس عملية زعزعة الاستقرار التي بدأت بهجوم إلكتروني وتواصلت بمحاولات خبيثة لتخريب وتدمير البنية التحتية العامة الحيوية والأساسية لبلدنا" .

وأكد عزمه على تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة وعلى توجيه للعدالة كل أولئك الذين ارتكبوا أخطاء.

ومنذ ذلك الحين ، فرضت قوات الدفاع والأمن على منزله في سيتي غورجي بالعاصمة السنغالية حصارًا.