وزير العدل يشهد مراسم حلف اليمين القانونية لـ432 عضواً بالنيابة الإدارية

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية اليوم، مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2017، 2018 والبالغ عددهم 432 معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر ديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي بوسط القاهرة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، حددت اليوم السبت 17 يونيو 2023، لحلف اليمين القانونية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد دفعتي 2017، 2018 المعينين بالقرارين الرئيسيين رقمي 209 و210 لسنة 2023، وذلك أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، بديوان عام الوزارة.

واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة ألقاها السيد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته القرارين الجمهوريين رقمي (٢٠٩ ، ٢١٠) لسنة ٢٠٢٣، بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد.

كما رحب فيها بوزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.



و تفضل وزير العدل، بإلقاء كلمةٍ رحب فيها برئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة.

مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاوني النيابة الإدارية الجُدد القَسَم، خلف السيد المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٧١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، والقرار الجمهوري رقم ٢١٠ / ٢٠٢٣ قد تضمن تعيين عدد ١٦١ معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة ٢٠١٨.