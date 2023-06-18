وزارة العمل تبحث مع شركاء اجتماعيين تطوير مناهج التدريب المهني

قالت وزارة العمل، اليوم الأحد، إن الإدارتين المركزيتين للعلاقات الدولية وللتدريب المهنى بالوزارة، نظمتا لقاءً تنسيقياً مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية ، فى إطار المشروع المشترك بينهم ، لبحث سُبل تطوير مناهج التدريب المهنى على 9 مهن مُقدمة للشباب فى مجالات: صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، والتطريز ، والخياطة ، والطاقة الشمسية ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، وإصلاح الأجهزة الكهربائية ، والتكييف والتبريد ، لمواكبة التطور والمتغيرات العالمية فى هذه المجالات والتى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بملف سوق العمل، وربط احتياجاته بالعملية التدريبية.

وفي بداية اللقاء، رحب أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالحضور، مثمناً التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ،ومشروع قدرة ، والذي أثمر عن تدريب 600 متدرب.

وأضاف: نسعى للاستمرار في التعاون لنصل لمستوى متطور من التدريب ، وتوسيع قاعدة تحديد المهن المطلوبة لسوق العمل من خلال دراسة واقعية مع شركات القطاع الخاص لأهم المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل ، كما نتطلع أيضاً لسرعة الانتهاء من تطوير المناهج الخاصة بالدورات التدريبة".

وقدمت إيمان سمير ممثلة برنامج الأغذية العالمى، الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة العمل ، مشيدة بالشراكة الناجحة التى تجمع بين الوزارة والبرنامج فى تقديم خدمات التدريب ورفع مستويات المهارات والقدرات للشباب داخل القرى بالمحافظات، مضيفة: نعمل لأكثر من 8 سنوات فى نظام التعليم المجتمعي ، ووصلنا لالاف المعلمات التى تم العمل معهم لرفع قدراتهم ومهاراتهم لمستوى افضل من الأداء داخل الفصول المدرسية" ،كما أكدت أن الهدف من اللقاء بحث موضوعين هامين ،هما : الدلائل ، والتدريبات المهنية التى سوف تبدأ بمساعدة شركة قدرة ، والوصول لاتفاقات مبدئية حول المناهج ودليل او كراسة المشارك أو الدليل الفنى للتدريب ، بالتنسيق بين الوزارة والبرنامج والشركة بشأن تطوير المناهج والانتهاء منها، وتحديد اللجان لكل منهج بين الشركاء ، ومصادر الصور داخل المناهج التدريبية .

وتضمن اللقاء مناقشة مفتوحة حول مناهج التدريب المهنى المقترحة فى المجالات المشار إليها ، وكيفية تطوير تلك المناهج بالتنسيق والتعاون بين كافة الأطراف وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات ، ومراجعة الأدلة التدريبية ، والاتفاق على الاولوية للبرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من بين البرامج التسع المقترحة ، وكيفية الاعلان عنها واعداد الأدوات والوسائل المساعدة لتنفيذ تلك البرامج بين كافة الاطراف الثلاثة ، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ، وكذلك تحديد اماكن اللقاءات المشتركة واللجان الخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية ومتابعة أعمالها .

وبذكر أن شركة قدرة هي شركة مصرية ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقًا للقانون رقم 159 لعام 1981 م ولائحته التنفيذية ، وتعمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و أجندة الحكومة المصرية لدعم تطور مصر من خلال توفير الخدمات التنموية والاستشارية والحلول المبتكرة في مجال التنمية مع التركيز على مجال التعليم ، وذلك لتقديم الدعم والخدمات التنموية والحلول التكنولوجية للمجتمع لتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات في مختلف مجالات التنمية ، كما يعمل برنامج الأغذية العالمى مع الوزارة على دعم جهود الحكومة لمساعدة الفئات الضعيفة من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية والتغذوية الأساسية ، وبناء القدرة على الصمود من أجل تحسين سبل العيش وإمكانية التوظيف والتعافي من الصدمات الاقتصادية ، وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية لتحسين استهداف السكان المعرضين للخطر ، كما بحث مؤخراً فى إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" وبرنامج تمكين الشباب، مع الوزارة تدريب الشباب بالمجالات الآتية: الطاقة المتجدة ، والأعمال الزراعية ، والوظائف الرقمية.