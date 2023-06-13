وزارة العمل تنظم ندوة توعية حول مخاطر الإدمان بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوة للتوعية من خلال إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية، وذلك بمصنع فريش بالمنطقة الصناعية، في ضوء استكمال سلسلة ندوات التوعية عن مبادئ الاسعافات الأولية ومخاطر الإدمان التى بدأتها المديرية بالتعاون المستمر مع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف التى تقوم بها المديريات داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة .

وقال محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إنه تم تنظيم الندوة تحت إشراف المديرية، تناولت فيها محاور التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية، وقامت باستعراض مراحل فحص المصاب وأهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الاصابات والجروح ومضاعافات النزيف، وكذلك بتوضيح علامات توقف عضلة القلب والتنفس .

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت التوعية الصحية الإرشادية لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان والعوامل، وأسباب ذلك وطرق الوقاية والعلاج منه.