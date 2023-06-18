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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نحن الضمير السياسي للأمة ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا

علي الدين هلال: يجب تحريك الأمور الجامدة في مسألة التعاونيات والعمل الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي في الحوار الوطني بحديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الوطني في برج العرب بالإسكندرية، وحرصه على تخصيص مساحة للتعليق على الحوار الوطني ومخرجاته.

وأكد المقرر العام للمحور السياسي في الحوار الوطني بجلسة جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي المطروحة على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي أن حديث الرئيس السيسي زاد من الشعور بالمسئولية، خاصة بعد توقعات الرئيس بأن الحوار قادر على تقديم توصيات واقتراحات واقعية نابعة عن معرفة وتقديم توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وأشار هلال إلى أن الجلسة الأولى لهذه اللجنة - النقابات والعمل الأهلي - والتي لم تحظ بحضور كثيف وتغطية سياسية كافية، حيث كان تنافسها مناقشات قانون الانتخابات، وهي جلسة التعاونيات، فكان هناك توافق على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات، مضيفا: على الرغم أن هناك مجلس للتعاونيات وينص القانون على انعقاده إلا أنه لم يعقد حتى الآن.

وشدد على ضرورة التقدم بتوصيات محددة بشأن التعاونيات حول المعوقات التي تعيق الحركة التعاونية والتي لها أهمية كبيرة استهلاكية بين الفقراء، لافتا إلى ضرورة تحريك الأمور الراكدة والجامدة في هذه المسألة.

واختتم قائلا: نحن الضمير السياسي للأمة، نمثل كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعي نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.

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