جويل مردينيان تلقن متابعة درسًا بالأخلاق بسبب ابنها

خرجت الإعلامية خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، عن صمتها للرد على متابعة اتهمتها بالعنصرية، بسبب تبنيها لطفل أشقر .



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جويل مردينيان وعائلتها

متابعة تعلق على صورة جويل مردينيان وابنها من التبنى



وكانت المتابعة قد علقت على صورة لـ جويل مردينيان وطفلها من التبنى، عبر حساب الأخيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، حيث كتبت: حتى الولد اختارته يكون أشقر عشان تتبناه شئ مقزز.







متابعة تعلق على صورة جويل مردينيان وابنها من التبنى

جويل مردينيان تلقن متابعة درسًا في الأخلاق



وسرعان ما قامت جويل مردينيان، بالتصدي لهذا التعليق، قائلة: أنت مريضة، وبركات الله غير موجودة في حياتك، من الواضح أنك قد دعوت الشيطان إلى قلبك وروحك، لا!!! أنا لم أختار الطفل، على الأقل لم نختار ناثان،، اختاره الله لنا، تعرفنا على ناثان وأردنا تبنيه قبل أن نضع أعيننا عليه، في الأصل كنا نحاول تبني فتاة، لكن الله أرسل لنا ولدًا هديتنا من الله ناثان.

جويل مردينيان تلقن متابعة درسًا في الأخلاق



جويل مردينيان: الحمد لله على إيماني



وأضافت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، عبر خاصية استوري بموقع إنستجرام، قائلة: بما أن الله غير موجود في حياتك، من الصعب عليك أن تصدقي أي شئ، أنت لا تحملين سوى السلبية، الحمد لله على إيماني، وعلى كل ما منحني إياه الله... الله يعرفنا من الداخل أكثر مما نعرف أنفسنا،

الحمدلله.





جويل مردينيان: الحمد لله على إيماني





لماذا أثرت جويل مردينيان على تبنى طفل



وكانت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، قد أعلنت في لقاء تلفزيوني قبل عدة سنوات، أنها تحلم بتبني طفل منذ أن كانت صغيرة، بسبب تفكيرها الزائدة في أطفال الملاجئ.





في عام 2019 فجرت جويل مردينيان، مفاجأة عن تبنيها لطفل حديث الولادة في بيروت، وأطلقت عليه اسم ناثان، عبر إنستجرام، قائلة: أفهم سبب تردد الناس في التبني، لأن هذا الحب يحتاج إلى تمييز جديد في القاموس، في رأيي وأنا متأكدة من رأي كل فرد في عائلتنا أن كلمة تبني يجب أن تعني إذا قمت بالبحث عنها، طفل من الله، هدية لمن يريدهم الله أن يختبروا الحب السماوي الذي لا يقارن بأي حب آخر، الأشخاص الذين يسمح الله لهم بتبني طفل، هم الأشخاص المختارون الذين يريدهم الله أن يجربوا معجزة على الأرض.



لماذا أثرت جويل مردينيان على تبنى طفل



