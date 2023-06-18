«مباشر كابيتال» تطلق هوايتها الاستثمارية الجديدة القائمة على التنوع والابتكار شكلًا ومضمونًا

82 سوقًا تحت التغطية

أطلقت شركة «مباشر كابيتال»، الرائدة فى مجال الاستثمارات المالية، هويتها الجديدة مؤخرًا بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء تقوم على الابتكار والتطور المستمر.

تقدم «مباشر كابيتال» خدمات متعددة تشمل إدارة الأصول، تداول الأسهم، المشتقات، الاستثمار فى السندات والصكوك. ومن خلال الهوية الجديدة، تعتزم الشركة تعزيز وضعها فى السوق وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

قال إيهاب رشاد- الرئيس التنفيذى لـ«مباشر كابيتال» إن الشركة فخورة بتقديم هويتها الجديدة، وهى خطوة تدل على الالتزام الدائم بالابتكار والتميز.. وتعكس الهوية الجديدة والرؤية الطموحة للمستقبل والتى تشمل تقديم أفضل الحلول المالية للعملاء».

تضمنت الهوية الجديدة لـ«مباشر كابيتال» تحديثات فى شعار الشركة وتصميم الموقع الإلكترونى، إضافة إلى التطبيقات الرقمية الأخرى. كما أن هذه الخطوة مصممة لتعزيز القدرة التنافسية للشركة وجعلها أكثر جاذبية للجمهور الشاب الذى يتزايد اعتماده على الحلول الرقمية.

ومن خلال هذا الإطلاق؛ تُعزز «مباشر كابيتال» مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار المالى فى المنطقة، وهى تؤكد التزامها بتقديم أفضل الخدمات المالية لعملائها.

أوضح الرئيس التنفيذى للشركة أن «مباشر كابيتال» تعتزم استكشاف فرص استثمارية جديدة فى الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على تقديم حلول استثمارية مبتكرة تناسب كلًا من المستثمرين الأفراد والشركات، وذلك بالتوازى مع خطط الشركة لتطوير منصاتها الرقمية، والتى ستتضمن ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتسهيل عملية الاستثمار.

كما أن الشركة التى تغطى 82 سوقًا ملتزمة بتطبيق أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات استثمارية متطورة وفعالة.