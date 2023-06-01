جويل مردينيان تستمتع بعطلتها برفقة ابنتها وسط البحر (صور)

خضعت الإعلامية جويل مردينيان لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

جويل مردينيان

جويل مردينيان

جويل مردينيان تستمتع بعطلتها وسط البحر برفقة ابنتها

ظهرت الإعلامية جويل مردينيان بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الأبيض"، وينتمي إلى قصة الـv، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بصندل وشنطة، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

جويل مردينيان وإبنتها

كما ظهرت معها ابنتها بإطلالة جذابة وهادئة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأبيض، وينتمي إلى قصة الأوف شولدر، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بصندل وشنطة كحلي.

جويل مردينيان وإبنتها

جويل مردينيان وإبنتها

جويل مردينيان تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الإعلامية جويل مردينيان تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

جويل مردينيان وإبنتها

جويل مردينيان

من هي جويل مردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، كانت سفيرة لماركة Max factorبالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.