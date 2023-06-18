منة شلبي تدخل عالم الغناء بـ "كما قال الكتاب"

أكدت الفنانة منة شلبي أنها تعيش تجربة جديدة في الدراما المصرية، وذلك بتقديمها مسلسل غنائي ضمن مجموعة أعمالها المقبلة، مشيرة إلي أن العمل سيتم عرضه في 8 حلقات فقط عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة ولكن لا علاقة له بموسم رمضان المقبل 2024.

منة شلبي

من جانبه أعرب الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عن ساعدته بتعاونه مع المنتج وليد مصطفى من خلال شركة "سكاي برودكشن"، لتقديم منة شلبي ببطولة أول مسلسل تلفزيوني مصري موسيقي غنائي تحت اسم مبدئي بعنوان "كما قال الكتاب"، وهو الأول من نوعه في العالم العربي، ومناسب للمنصات الرقمية؛ كونه يتألف من 8 حلقات فقط، مشيرًا إلي أن يتضمن المسلسل 12 أغنية، ولا تزال الشركة المنتجة تجري تعاقدات مع عدد الفنانين، لاختيار الأبطال المشاركين في المسلسل مع منة شلبي، دون أن تحدد موعداً لبدء التصوير.

آخر أعمال منة شلبي

شاركت منة شلبي، في السباق الدرامي الماضي، من خلال مسلسل " تغيير جو"، مع إياد نصار، وميرفت أمين، وشيرين، وصالح بكري، وعصام عمر، ورزان جمال، ومحمود قابيل، وإنجي علي، وآخرين، ومن تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

منة شلبي على خشبة "ساعة حظ"

وأعلن الشاعر مدحت العدل عن بدء التحضير لمسرحية استعراضية تقوم ببطولتها الفنانة منة شلبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عقب الاستقرار على كل النجوم المشاركين في العرض، ولم يتم الكشف عن مصير مسرحية "ساعة حظ" التي كان من المقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض في شهر ديسمبر الماضي، وتم تأجيل عرضها بسبب ارتباط منة بتصوير مسلسلها الأخير "تغيير جو".

وأضاف العدل أنه سيتعاون مع منة شلبي في عمل مسرحي استعراضي، وأن التحضيرات الأولى بدأت بالفعل ولكن لن يتم كشف التفاصيل إلا بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل ومن بينهم مخرج العمل ونجومه.

تدور أحداث مسرحية ساعة حظ، في إطار كوميدي، وتحتوي على عدد من الأغاني، وتضم المسرحية عدداً كبيراً من النجوم على رأسهم النجم شريف سلامة، محمد رضوان، سما إبراهيم، محمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج د.أشرف زكي.