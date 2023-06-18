حبس شخص لإتجاره في الحشيش بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالى- هاتف محمول، بقصد ترويجها.

اقرأ أيضًا.. حبس عامل بتهمة إنهاء حياة طليقته في الأزبكية

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

اقرأ أيضًا.. حبس ديلر الحشيش بالمطرية على ذمة التحقيقات





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



