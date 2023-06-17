تجديد حبس شاب بتهمة انهاء حياة اخر بسبب "سب طفل"

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب "سب طفل".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

بانتقال رجال الأمن وسؤال والدتـــه قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد أصيبت 6 سيدات وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا مما أسفر عن إصابة 6 سيدات وسائق، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالعياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق السريع فى مدخل قرية العطف بالعياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب توك توك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من مستقليه.

تم نقل المصابين لمستشفى العياط، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

6أصيب سيدات وسائق ، اليوم السبت، في حادث انقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.