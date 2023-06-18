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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

غدًا.. بدء صيام العشرة الأولى من ذي الحجة

أيام العشر
أيام العشر

يبدأ غدًا الأثنين الموافق 19 يونيو صيام العشرة الاولى من ذي الحجة، وتعتبر هذه الأيام واحدة ضمن الأيام العظيمة التي يُبادر كافة المسلمون فيها بصالح الأعمال ومنها إخراج الصدقات، وأيضًا الصوم، والصلاة والتكبير والتهليل وغيرها من الأعمال الآخرى المُستحبة إلى الله عزوجل، وأيضًا يجب ألا يقص أظافره أو شعره المُضحي لنيل الثواب والأجر العظيم من الله تعالى، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

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آخر موعد لحلق الشعر وتقليم الأظافر لمن ينوي ذبح الأضحية

هناك العديد من الأعمال المُستحبة والتي يُمكنك القيام بها خلال الأيام العظيمة المُقبلة ومن ضمنهم ما يلي:

-الصوم حيث يقوم الكثير من المسلمون في مختلف بقاع العالم بذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

-الصدقات حيث تُعتبر واحدة من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام ويُستحب الأكثار منها خلال هذه الأيام المُباركة.

-ذكر الله من خلال الحمد والتكبير والتهليل أيضًا والاستغفار والتسبيح.

-صيام يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويُستحب الصيام فيه فهو يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

-الأضحية وهي يوم 10 من ذي الحجة ويُسمى يوم النحر حيث يذبح المسلمون فيه تقربًا لله عزوجل، حيث يجب على كل شخص أراد أن يُضحي ألا يقص شعره أو اظافره من بداية شهر ذي الحجة.

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علي جمعة يوضح وقت ذبح الأضحية

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