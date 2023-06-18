الأهلي يرفض رحيل عبدالمنعم إلى الهلال السعودي

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ويقدم محمد عبدالمنعم مستويات مميزة مع الأهلي في الموسم الحالي ما دفع عدد من الأندية الدخول في مفاوضات للحصول على خدماته وعلى رأس هذه الأندية الهلال السعودي.

وقرر الأهلي عدم السماح لمحمد عبدالمنعم بالرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة مهما كانت الإغراءات المالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلق أية هزيمة حتى الآن.

حقق النادي الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب بطولة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات منذ نسخة نهائي القرن 2020 وتوج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي مرتين، كما حقق بطولة الدوري المصري ثلاث مرات والسوبر المصري أربع مرات وكأس مصر مرتين.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في نسختين بعد احتلاله المركز الثالث.

وتوج الأهلي منذ أيام قليلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، لينافس على لقب جديد وهو كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائزي الذي توج ببطولة الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز على الرغم من تواجده في المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر لكن الأحمر لديه 6 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سينفرد جدول المسابقة التي لم يعرف الخسارة فيها حتى الآن.