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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

إنبى يتعاقد مع نادين وهنا لتدعيم تنس الطاولة للسيدات

لاعبتا انبي بين الجهاز
لاعبتا انبي بين الجهاز الفني لتنس الطاولة

تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى ، مع الدولية نادين الدولتلى لاعبة الأهلى السابقة وهنا إبراهيم لاعبة الإسماعيلي السابقة ، وذلك للانضمام إلى صفوف فريق السيدات بالنادي خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع التعاقد بحضور المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة و أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالإضافة لمدربى فريق السيدات كابتن أسامة محروس وكريم علاء .

وأشاد المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادى بقدرات الثنائي الجديد ، مؤكدًا أنهما تمتلكان مستويات فنية عالية وانضمامهما إلى فريق سيدات تنس الطاولة يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى ، بتدعيم فريق السيدات بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن اللاعبة نادين الدولتلي من مواليد 1993 ، و مثلت مصر في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأوليمبية بالإضافة للمشاركة فى كافة البطولات الدولية والعربية والأفريقية .

فيما تعتبر اللاعبة هنا إبراهيم ذات الــ 19 عاماً والمصنفة رقم 5 فى مصر ، من اللاعبات التى لها باع طويل فى مختلف البطولات المحلية والدولية ، حيث شاركت فى عدد كبير من البطولات وسط تألق واضح لموهبتها المميزة .

الجريدة الورقية