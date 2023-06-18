المستشفيات الحكومية والجامعية تقدم خدمات أفضل من الخاصة (فيديو)

أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، أن الخدمة في المستشفيات الحكومية والجامعية أفضل من الخاص، مشيرا إلى أن العمل الطبي الحكومي والجامعي والمؤسسي هو الذي يخدم أكبر قطاع من المصريين.

العلاج على نفقة الدولة حق دستوري لكل مواطن مصري

أضاف الدكتور عمرو حلمي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم السبت أن العلاج على نفقة الدولة حق دستوري لكل مواطن مصري، مشيرا إلى أن الطب تطور من آلات تشخيص بسيطة إلى الطب المبني على البرهان والتطورات التقنية التي شهدها القطاع الطبي ساهمت في ارتفاع تكلفة الخدمات.

وتابع: " كل علاج مستحدث يطبق في المستشفيات الحكومية تكلفته رهيبة، قائلا: "المريض المحظوظ هو الذي يتلقى الخدمة في المستشفيات الحكومية الجامعية وليست الخاصة".

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 25 لسنة 2023، بشأن إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه، على أن تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرارا الصادر:



وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم قرارين لـ رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة بالمجان لإنشاء مسجد في جنوب سيناء، ومحطة صرف صحي بسوهاج.

وجاء نص القرارين كالتالي:

القرار رقم 970 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1399م ناحية نجع النجار، زمام قرية إدفا، مركز سوهاج، محافظة سوهاج بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

والقرار رقم 969 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5008 م2 داخل الحيز العمراني المدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف، لإقامة مسجد الصديق وملحقاته عليها.