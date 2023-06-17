دنيا سمير غانم تخطف القلوب بفستان لافت وظهور رومانسي مع رامي رضوان (شاهد)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم الجمهور بمجموع صور من أحدث ظهور رومانسي يجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان خلال حضورهما مناسبة سعيدة معًا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بظهور رومانسي مع زوجها رامي رضوان:

وتألقت دنيا سمير غانم بإطلالة ناعمة وجذابة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا ولافتًا باللون الأسود، من دون أكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، ومُزين بفصوص لامعة حول الخصر، فيما انتعلت حذاء لامعًا ذا كعب عال يمزج بين اللونين الأسود والفضي وحملت حقيبة يد سواريه "كلتش" بنفس الألوان، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم تسريحة مميزة، إذ تركت خصلات شعرها اللامعة تتدلى بانسيابية على كتفيها، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة كعادتها.

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تفوز بجائزة أحسن ممثلة كوميدية عن مسلسل "جت سليمة":

على صعيد آخر، احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بتكريمها وفوزها بجائزة أحسن ممثلة كوميدية، عن مسلسل "جت سليمة" الذي خاضت به في ماراثون دراما رمضان 2023 الماضي، إذ نشرت مجموعة صور من حفل التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أعربت دنيا سمير غانم عن فرحتها الشديدة بالتكريم خلال تعليق أرفقته بالصور وقالت: "شكرًا لإذاعة إنرجي على جوائز مسلسل جت سليمة.. جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلى جمهور وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفى، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندى عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي".

دنيا سمير غانم

آخر أعمال دنيا سمير غانم:

وكانت آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" الذي خاضت به ماراثون دراما رمضان 2023، وشاركها بطولته النجوم محمد سلام، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، وخالد الصاوى، وهالة فاخر، وابنتها كايلا رامي رضوان، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، وغادة طلعت، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال "سليمة"، فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في الكثير من المغامرات الكوميدية.