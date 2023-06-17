أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، عن تعازيها في ضحايا حادث الهجوم على مدرسة في منطقة كاسيسي غرب البلاد بأوغندا.

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وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 41 شخصاً على الأقل منهم 25 تلميذاً، وإصابة واختطاف آخرين .

فلسطين تعزي أوغندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، عن تضامن دولة فلسطين مع جمهورية أوغندا الصديقة، وتُعبر عن ثقتها بقدرة أوغندا وحكومتها وشعبها على مواجهة هذه الأعمال والتصدي لها والانتصار عليها.