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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فلسطين تعزي أوغندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، عن تعازيها في ضحايا حادث الهجوم على مدرسة في منطقة كاسيسي غرب البلاد بأوغندا.

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وأسفر الهجوم الإرهابي عن  مقتل 41 شخصاً على الأقل منهم 25 تلميذاً، وإصابة واختطاف آخرين .

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إدانات عربية ودولية واسعة بعد الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

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السعودية تصدر بيان عاجل عن الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

فلسطين تعزي أوغندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، عن تضامن دولة فلسطين مع جمهورية أوغندا الصديقة، وتُعبر عن ثقتها بقدرة أوغندا وحكومتها وشعبها على مواجهة هذه الأعمال والتصدي لها والانتصار عليها.

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