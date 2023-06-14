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الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

شيخ الأزهر يطالب بإقرار فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن و المجتمع الدولي للإسراع من اليوم قبل الغد في إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وأن يكون هناك حماية لـ المسجد الأقصى، بعد تعرض الكثير من الفلسطينيين لـ عمليات من العدو.

وقال الطيب، إن الأزمات التي تُخيِّم على إنسان العصر الحديث، في الشرق، تزحف الآن بقوَّة لتُضيق عليه الخناق في الغرب، وهو ما كان لها أنْ تكون لو أنَّ حضارتنا الحديثة وثقافتنا المعاصرة لم تبالغ في التنكُّر للدِّين، ولم تلقِ به وبتعاليمِه وراء ظهرها، وأنَّها تعلَّمَتْ من هَدْي السَّماء حُرمةَ الدِّماء، وقيمة «العدل» ومحوريَّته في استقرار الأفراد والمجتمعات.

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شيخ الأزهر يشارك في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي

كما طالب شيخ الأزهر بالتدخل  لحل ما يحدث في سوريا وليبيا، و أفغانستان، والحروب الموجودة منذ عشرات السنوات.

أهمية قيم الأخوة الإنسانية 

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته بـ جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول "أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته"، أننا نحن المؤمنين بالله لا يسعنا إزاء هذه الأزمات إلَّا أن نواصل الدَّعوة إلى نشر السَّلام والمحبَّة بين الشُّعوب قَدْرَ المستطاع، وألَّا يتقاعسوا عن التصدِّي لخطاب الكراهية بين النَّاس، واستغلال الأديان والمذاهب في إشعال الحروب بين الشُّعُوب، وبث الخوف والرُّعب في قلوبِ الآمنين.

 

وتابع أن هذا ما سعى ويَسْعى إليه الأزهر الشَّريف، بالتَّعاون مع الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الغربيَّة والشرقيَّة والمؤسسات الدينية الأخرى، من أجلِ إحياء ثقافة الحوار والتَّعارُف بين أتباع الأديان، وترسيخ مبدأ السَّلام والتَّعايُش السلمي، حتى قدَّمنا مع الأخ العزيز البابا فرنسيس -شفاه الله وعافاه-، للعالم من أبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019م وثيقة الأُخوَّة الإنسانيَّة من أجل السَّلام العالمي والعَيْش المشترك، وأكدنا مرارًا على ضرورة مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلم والأمن الدوليين في أحداث عالمية مختلفة، مثل ما حدث في مُؤتمر زُعماء الأديان في كازاخستان، ومُلتقى حوار الشَّرق والغرب في البَحْرين، ومؤتمرات أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويعاني الشعب الفلسطيني الامرين جراء الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت شديد من جانب المجتمع الدولي.

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