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السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تصدر بيان عاجل عن الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

السعودية
السعودية

 

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على مدرسة في غرب أوغندا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

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وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أوغندا حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وقُتل أكثر 40 شخصًا ، معظمهم من الطلاب ، في مدرسة بغرب أوغندا على أيدي متمردين مرتبطين بتنظيم داعش الارهابي، ولا يزال ثمانية أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد الهجوم على مدرسة لوبيريها الثانوية في مبوندوي.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا إن العديد من الجثث نُقلت إلى مستشفى بويرا، مضيفا أنه يتعلم أكثر من 60 طالبا وطالبة في المدرسة.

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