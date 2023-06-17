أكل الفواكه والخضروات يسبب التهاب الكبد А في هذه الحالة.. طبيب يحذر

حذر طبيب أمراض الجهاز الهضمي، من أن تناول الفواكه والخضروات قبل غسلها جيدًا بالماء، قد يسبب الإصابة بالتهاب الكبد А.

أضرار تناول الفواكه والخضروات غير المغسولة

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، جاء تحذير الطبيب بسبب البعض الذين يحاولون تذوق الفواكه والخضروات عند شرائها من السوق، لإعتقادهم أن حبة واحدة من الكرز مثلاً لن تسبب أي مشكلة، ولكن هذا الإعتقاد خاطئ تمامًا، وقد يكلفهم حياتهم فيما بعد.

أضرار أكل الفواكه والخضروات غير المغسولة

وأوصى الطبيب بضرورة التفكير جيدًا قبل تذوق الفاكهة أو الثمار التي نرغب في شرائها، تجنبًا للإصابة بالتهاب الكبد А، لأن علاجه أمر صعب جدًا، فهذا الفيروس لا يموت حتى عند الغليان ولا يتأثر بالكلور، وينتقل عبر المنتجات غير المغسولة.

وبحسب الطبيب، تستمر فترة حضانة المرض 2 - 4 أسابيع، بعدها يشعر المصاب بالغثيان والتقيؤ، وألم في المراق الأيمن، وعند النظر في عيون الشخص المصاب، فسترى أن بياض العين يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر، ونفس الشيء يلاحظ في الجلد.

ويشير الطبيب إلى أن هذا المرض منتشرًا في الدول الدافئة مثل تايلاند والهند وتركيا والمكسيك ومصر، لذلك ينصح بالتلقيح ضده قبل السفر إلى هذه البلدان وخاصةً السياح، بالإضافة إلى ضرورة تناول الفواكه مقشرة وشرب الماء من دون ثلج.