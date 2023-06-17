غلق لجان وبدء فرز انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

أغلقت اللحنة المسئولة عن انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، ومن المقرر أن يجري فرز الأصوات بمدينة طور سيناء في اللجنة العامة وسط حراسة مشددة من رجال الشرطة.



وشهدت لجان الانتخابات إقبالا أقل من المتوسط رغم سخونة الانتخابات، الا أن التجار عزفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وأدلى 407 ناخبين فقط من إجمالي 2746 تاجرا لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة التجارية.



ويتنافس 13 ناخبا على الفوز بـ7 مقاعد ليكونوا أعضاء الغرفة التجارية لمدة 4 سنوات قادمة، بينهم 7 يمثلون قائمة لأحد التيارات الحزبية، و6 مستقلين وهم أعضاء الغرفة الحالية.



وجاءت الأصوات في لجنة دهب 77 صوتًا من إجمالي 450 صوتا لهم حق الانتخابات، وبلغ عدد الناخبين في لجنة شرم الشيخ 150 ناخبًا من إجمالي 1200 صوت لهم حق الانتخابات.



وبلغ عدد من أدلى بأصواتهم في لجنة الانتخابات بمدينة طور سيناء 115 صوتًا، من إجمالي 411 ناخبا لهم حق التصويت، وبلغ إجمالي من أدلى بأصواتهم في لجنة مدينة رأس سدر 65 صوتًا من إجمالي 413 صوتًا لهم حق التصويت.



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