السيطرة على حريقين بحظائر مواشٍ فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريقين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا دون خسائر بشرية،وتم اتخاذ الأجراءات القانونية حيال كل واقعة.

اقرا ايضا..القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، باندلاع حريق هائل نشب بحظيرة لتربية ماشية، ملك احد الأشخاص، مقيم بقرية السرارية، شرق النيل، بمركز سمالوط شمال المنيا، نتيجة ماس كهربائي، وأسفرت عن حريق 2 عجل.

كما بتلقى مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد اندلع حريق آخر، في حظيرة مواشي بقرية الغرباوي بمركز سمالوط، وأسفرت عن حريق 5 رؤس من الماعز.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وتم إخمادهما دون امتداده للمناطق المجاورة، و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بموجب الواقعة وتحويلهما للنيابة العامة للتحقيق.

وضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.