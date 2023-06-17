تناول الزبادي يحميك من الاكتئاب.. دراسة تكشف مفاجأة

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام، يُعرف أيضًا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي أو الاكتئاب السريري ، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وتصرفك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات العاطفية والجسدية، وقد تواجه مشكلة في القيام بالأنشطة اليومية العادية ، وقد تشعر أحيانًا كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

وأكثر من مجرد نوبة من الكآبة ، الاكتئاب ليس ضعفًا ولا يمكنك ببساطة "التخلص منه"، وقد يتطلب الاكتئاب علاجًا طويل الأمد، ولكن لا تثبط عزيمتك، ويشعر معظم المصابين بالاكتئاب بتحسن مع الأدوية أو العلاج النفسي أو كليهما.

يشتهر الزبادي بفوائده الغذائية المتنوعة، ولكن دراسة حديثة كشفت ميزة إضافية للزبادي تتخطى تأثيره على الصحة الجسدية ليصبح علاجا أيضا للأمراض النفسية؛ إذ تبينت فوائده لزيادة فعالية أدوية الاكتئاب.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة كينج كوليج لندن أجروا تجربة على ٤٩ مصابا بالاكتئاب لمعرفة تأثير إحدى مكونات الزبادي بزيادة فعالية أدوية الاكتئاب.

وركز الفريق على بكتيريا الخميرة الحية المتواجدة بالزبادي، والتي تأثر على القولون والذي تبين وفق دراسات وجود ارتباط وثيق بينه وبين الدماغ.

تأثير تناول الزبادي على الاكتئاب

ووجد الفريق بعد شهر من التجربة تزايد ملحوظ باستجابة 24 شخصا متناولين لبكتيريا الزبادي وانخفاض بأعراض الاكتئاب.

وفي المقابل، وجد الفريق انخفاض معدل تحسن الذين لم يتناولوا بكتيريا الزبادي رغم تناول الفريقين لنفس أدوية الاكتئاب.

ويقول البروفيسور جيمز ستون المشارك بالدراسة، إن الهدف من استخدام بكتيريا الزبادي هو زيادة استجابة المرضى لتأثير الأدوية النفسية.