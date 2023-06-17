سكولاري " العجوز" يعود للتدريب من جديد

عاد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، المدرب الفائز بكأس العالم 2002 باليابان لمهنة التدريب من جديد بعد موافقته على مهمة تدريبية جديدة من أجل قيادة أتلتيكو مينيرو البرازيلي حتى ديسمبر 2024.

ترك المدرب البالغ من العمر 74 عاما منصبه كمدير فني لأتلتيكو بارانينسي للتعاقد مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حيث سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت.

وقاد سكولاري أتلتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي خلال فترته مع الفريق التي استمرت ستة شهور وأعلن اعتزاله في نوفمبر واستمر في النادي كمدير فني.

وخلال مسيرته المتنوعة والتي امتدت لأكثر من 40 عاما، تمتع سكولاري بالنجاح على صعيد الأندية والمنتخبات لكن سيبقى في الأذهان كثيرا بسبب النجاحات والإخفاقات مع منتخب بلاده البرازيل.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل للفوز بكأس العالم 2002 في اليابان، لكنه كان أيضا مسؤولا عن الفريق عندما تعرض لأكبر هزيمة محرجة 7-1 على أرضه أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.

وقاد البرتغال إلى نهائي بطولة أوروبا 2004 وقبل نهائي كأس العالم 2006 قبل أن يتولى تدريب تشيلسي، حيث عانى من فترة مضطربة استمرت سبعة أشهر قبل إقالته.

وعلى صعيد الأندية، حقق سكولاري نجاحا في البرازيل والصين. وفاز بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس مع كل من جريميو وبالميراس، والدوري الصيني الممتاز ودوري أبطال آسيا مع قوانجتشو إيفرجراند.

ستكون أول مباراة لسكولاري مع أتلتيكو مينيرو ​​خارج أرضه أمام فلومينينسي يوم 21 يونيو الحالي.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري برصيد 18 نقطة من عشر مباريات.