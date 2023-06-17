أسعار الأرز تواصل الانخفاض.. الكيلو بـ25 جنيه

انخفاض تدريجي في أسعار الأرز نشهده خلال الفترة الأخيرة، ووصلت نسبة الانخفاض لـ25%، وتراجع سعر كيلو الأرز ليباع للمواطنين بـ24 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الكيلو الأشهر الماضية لـ32 جنيهًا.

انخفاض في أسعار الأرز

وأكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في اسعار الأرز يقارب الـ25%، وسعر الأرز يتراوح الآن ما بين 23 و24 جنيها، مشددًا على أن أسعار الأرز مرشحة لاستمرار الانخفاض مع تغير نمط الاستهلاك.

وأشار إلى أن الفترة الحالية آخر فرصة لمن لديه أرز أن يخرج ما لديه من مخزون ويبيعه ويبيع لأن مع انخفاض الطلب سيرخص الأرز، مؤكدًا أن سعر الخام فى الأرز يتداول بحوالى 16 جنيها والكيلو حاليا لا يزيد عن 25 جنيها وهذه الأسعار الحالية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

انخفاض في اسعار الأرز

وأوضح أن المشكلة فى أسعار الزيت كانت تنحصر فى زيت عباد الشمس وزيت النخيل، موضحا أن مصر تعتمد على زيت النخيل وانخفضت الاسعار بتوافقات حوالى 15% انخفاض فى أسعار الزيوت، موضحًا أن هناك وفرة في عرض الزيت بالأسواق.

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعارالأرز مستقرة خلال هذه الفترة ولا يوجد بها ارتفاعات.

وأضاف “هشام الدجوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع علي قناة “المحور” الفضائية، مساء اليوم أن هناك انخفاض في سعر الأرز والقمح والبيض خلال هذه الفترة بعدما شهد ارتفاعاً في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن انخفاض سعر كرتونة البيض لتصبح 85 جنيهاً فقط الكرتونة الواحدة.

لا توجد ارتفاعات في أسعار الأرز الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه لا توجد ارتفاعات في أسعار سوق الذهب أو الحديد، موضحاً أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتناسب الجميع.

وتابع هشام الدجوي، أن أسعار الأرز أصبحت 22 جنيهاً للكيلو الواحد، لافتاً إلى أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من الأرز حتي يتم توفيره بأسعار مخفضة.