استحداث طريقة جديدة لزراعة الأرز لتوفير المياه بكفرالشيخ

بحضور وفد أجنبي

شهد حقل إرشادي، على مساحة 5 أفدنة، بقرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز، غير الطريقة التي اعتاد عليها المزارعون في المحافظة، والطريقة الجديدة تسمى طريقة "السطارة بزراعة بذرة جافة" سوبر 300، بأرض جافة، وري الأرض بمياه أقل من المعتاد في شتل الأرز، لتوفير مياه الري وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعي.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووفد وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي برنامج إدارة مياه دلتا النيل، والوفد الأجنبي الدكتور فرانك جيزيل، ألماني الجنسية، والدكتور يوهان ماير، هولندي الجنسية، والدكتور حسن شمس، رئيس التطوير الحقلي، والدكتور دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام إرشاد كفرالشيخ، والدكتور محمد الشناوي، أخصائي المحصول، والدكتورة دعاء محمد ماضي، مدير مكتب مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والدكتور مهندس أبو بكر أبو جازية، مدير الإدارة الزراعية بدسوق، والمهندس جمال محمد أبو دنيا، أخصائي المحصول، والدكتور أحمد عبدالمعطي مسئول GIZ، ونائب قرى شمال دسوق، فتحي يوسف، ورئيس قرية العجوزين، إبراهيم عبده.

قال وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ الدكتور ناجح غربية، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، ولكن بوضع بذرة الأرز في الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الري العادية لأي نبات، ويتم ري الأرز كل أسبوع مرة دون إغراقه بالمياه، لمدة شهر.